Vrouw komt mysterieus hert tegen in Francorchamps

Alison, een inwoner van de Waalse dorpje Ster, kwam vrijdagnamiddag toevallig voor een speciale verrassing te staan. Toen de dame met haar wagen reed door Francorchamps, kwam ze plotseling een speciaal hert tegen. Ze was nog snel genoeg om ook een video van het dier te maken.

De verbaasde dame stuurde de beelden achteraf door naar de redactie van RTL info. “Een wit hert dat in de bossen dwaalde om de Formule 1 te zien?”, schreef ze er nog bij. Volgens de dame liep het dier in de buurt van de autoweg maar leek het op het eerste gezicht geen verwondingen te hebben. “Dit was de eerste keer dat ik zo’n hert zag”, verklaarde ze.

Sébastien Lezaca-Rojas, specialist grote zoogdieren in het centrum Marie Victorin, bevestigde dat het ging om een wit damhert. “Die zijn vrij zeldzaam”, vertelde hij. “Ze bevinden zich voornamelijk in de bossen van Ciergnon.” Volgens Lezaca-Rojas zouden er ongeveer 150 wilde witte damherten in Wallonië leven.

Wat echter ook zou kunnen, is dat het dier ontsnapt is uit een nabijgelegen park. “Er werden wel al vaker zulke herten gezien in Wallonië die voordien uit een park waren ontsnapt”, verklaarde de man. “Het zou me niet verbazen indien dat bij dit exemplaar ook het geval is.”