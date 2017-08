“Aan de mannen die roepen dat ik eens dringend moet gemolken worden”: Vlaamse moeder pakt onbeschofte kerels hard aan op Facebook

Berlare - “Amai, die moet dringend eens gemolken worden.” Dat kreeg Fabienne Liebaut (44) uit Berlare tijdens het Oost-Vlaamse festival Bellerock naar haar hoofd geslingerd. De druppel die de emmer deed overlopen voor de mama van vier. Ze is het grondig beu en pakt de onbeschofte kerels met hun schunnige opmerkingen hard aan op Facebook.

“Misschien voelde u zich dankzij de ongetwijfeld grote hoeveelheden bier die u reeds tot zich had genomen op dat ochtendlijke uur en het feit dat u met z’n vijven was wel één grote man”, schrijft ze in een post op haar profiel. “Troost u, u bent zeker niet uniek, als bijna 45-jarige vrouw word ik dagdagelijks geconfronteerd met uitspraken van dit allure. Ga dus niet meteen een patent nemen op uw fijne opmerking door een misplaatst gevoel van originaliteit.”

Wat als... onbeschoftheid algemeen aanvaard was

Voor Fabienne leek het alsof ze in het midden van het tv-programma ‘Wat Als’ terecht was gekomen. “Wat als onbeschoftheid algemeen aanvaard was?” Dan zou het gesprek zo kunnen klinken:

- Hallo, u ziet er uit alsof u hoogdringend eens gemolken moet worden.

- Hoi, het spijt mij dat u vindt dat mijn borsten te groot zijn, ikzelf heb het ook niet echt voor kleine bierdrinkende mannen met buiken die mijn buik evenaren toen ik 9 maanden zwanger was. Over evenaren gesproken, ik merk dat u waarschijnlijk dezelfde cupmaat heeft als ik, misschien kan ik u één van mijn bh’tjes lenen zodat u niet met zo’n koffiezakken hoeft rond te lopen?

- Dat zou fijn zijn dank u. Een fijne dag nog

- U ook, en drink ze nog !

Kinderen opvoeden met open geest

“Het zou inderdaad grappig kunnen zijn, mocht het niet zo schrijnend zijn”, voegt de vrouw met vier kindjes eraan toe. Ze vertelt hoe ze haar uiterste best doet om haar drie zonen op te voeden met een open geest en respect voor elk individu en hoe ze haar puberende dochter aanleert dat onzekerheid niet nodig is. Toen ze later hoorde, dat ook één van de mannen een dochter had, maakte dat het geheel zo mogelijk nog triester.

“De hoeveelheden bier die u verzet, zorgen er misschien voor dat u de dag nadien niet meer weet wat u tegen vrouwen zegt. Maar geloof mij vrij, uw dochter zal niet vergeten dat ze dagelijks wordt beschimpt met opmerkingen over haar borsten/billen/uiterlijk”, schrijft ze. “De kans bestaat dus dat uw eigen mooie kind op een dag effectief zal gaan geloven dat ze fysiek niet voldoet aan de norm en een laag zelfbeeld zal krijgen is dus helaas reëel.”

“Dan maar geen aansluitende kledij!?”

Fabienne wil geen schunnige reacties horen, eender welke outfit ze draagt. “Misschien had u liever gehad dat wij vrouwen ons hullen in lange losse kledij zodat u niet gestoord wordt in al uw mannelijkheid door onze fysieke verschijning. Dan kan u zich gelukkig prijzen, er zijn landen waar dit de norm is, emigreer gerust, ze zullen er u warm onthalen. Met wat geluk worden één of meerdere van deze opmerkingen gemaakt door een moslim en kunt u het meteen op hun cultuur gaan schuiven”, schrijft ze.

“Verbeter mij als ik fout ben, maar u was ongetwijfeld ook één van de mensen die hoog van de toren blies toen een bende asielzoekers “onze vrouwen” seksueel intimideerden en aanrandden in Duitsland tijdens het eindejaarsgebeuren en op de festivals deze zomer. Bent u er zich van bewust dat u zelf zo iemand bent? Dat dit niets te maken heeft met cultuur maar met opvoeding en gezond verstand.”

Het belangrijkste is volgens de vrouw dat de mannen leren dat ze hun eigen woorden niet mogen onderschatten. “Verbale seksuele agressie, waar meisjes en vrouwen dagdagelijks mee geconfronteerd worden, is even erg, zo niet erger, dan fysieke seksuele agressie, die gelukkig net iets minder voorkomend is en veel minder algemeen aanvaard is.”

Respectvolle mannen bestaan

“Ik prijs mij enigszins gelukkig”, schrijft ze. “Ik ben 44 jaar en ben mijn zwarte periode goed doorgekomen. Ik weet intussen wie de mannen zijn - van elk ras/geloof dan ook - die vrouwen op een ongepaste manier behandelen en weet dat er voor elk van deze mannen ook een attente, intelligente en respectvolle man is, eveneens van elk ras/geloof.”

“Ik hoop dat mijn dochter, in tegenstelling tot uw vrouw, valt op een man zoals haar eigen vader en dat ook uw dochter het geluk heeft om eveneens op zo iemand te botsen. Zodat wij vrouwen samen met deze intelligente mannen, onze jongens kunnen kweken tot echte mannen, want dat bent u, zelfs met z’n vijven samen, helaas niet.”