Luca Brecel door visumproblemen niet naar Thailand maar het wordt zo al druk genoeg

Naar aanleiding van het European Masters-snookertoernooi, dat van 2 tot 8 oktober gespeeld wordt in Lommel, stond Luca Brecel woensdag de pers te woord.

De 22-jarige uit Dilsen-Stokkem, die vorige week met het China Championship zijn eerste grote rankingzege in zijn profloopbaan behaalde, begint in september aan een zeer druk programma. Zo werkt hij vanaf 12 september achtereenvolgens het Indian Open en het World Open in het Chinese Yuhan af. Aan het Six-red World Championship, dat doorgaat in Thailand, neemt hij niet deel. “Er doken namelijk problemen met het visum op”, verklaarde Brecel. “Het is dan ook een ontzettend drukke periode geweest en het zal alsmaar drukker worden. Dankzij mijn overwinning gaan er namelijk veel deuren open. Zo ben ik al zeker geplaatst voor het Players Championship, de World Grand Prix en de Champions League. Dankzij enkele goede prestaties kan deelname aan de Masters er ook nog bijkomen. Het komt er nu vooral op aan om mijn plaats in de top zestien te behouden, dan ben ik rechtstreeks geplaatst voor de eindfase op het WK in Sheffield.”

Wat is het verschil tussen Brecel die vorig jaar de German Masters-finale verloor en de Brecel van nu? “Ik ben gewoon een betere speler geworden. Van het verlies in Berlijn heb ik veel geleerd. Ik ben er op alle vlakken op vooruitgegaan. Het toernooi vorige week in Fürth mag je niet meetellen. Woensdag speelde ik de finale in China en vrijdag moest ik aan de slag in Duitsland. Ik was er gewoon nog niet klaar voor. In China was mijn overwinning tegen Ronnie O’Sullivan toch wel één van mijn mooiste overwinningen in mijn loopbaan. Hij is nog steeds de absolute vedette van het snooker.”