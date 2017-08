Eigenaars boren gaatje in schild van schildpad en hangen hem vast aan boom zodat ze op reis kunnen

Een toevallige passante zag het diertje zaterdag plots op z’n rug liggen in de tuin en belde meteen de brandweer op. Zij namen contact op met Arne Stenzel (50) en zijn vrouw Ute (48) van de dierenorganisatie ‘Ark 90’.

Toen zij ter plaatse kwamen, zagen ze meteen dat de schildpad al lange tijd geen toegang meer had gehad tot water. De koord waarmee hij was vastgemaakt, was ook volledig verstrengeld geraakt in de struiken.

“Ik was echt in shock”, zegt Arne. “Je kan een hond toch ook niet zomaar vastmaken aan een boom en op reis vertrekken.”

