Genks gezin weer thuis, verloren gegane bagage toch nog naar Egypte gestuurd

Genk -

Het gezin uit Genk dat vorige week hun vakantie in Egypte noodgedwongen doorbracht zonder hun verloren gegane bagage heeft zijn koffers nog altijd niet terug. De koffers, met daarin noodzakelijke medicatie voor de kinderen, waren door de staking bij Swissport vorige week dinsdag in Brussel gebleven. Toen ze dinsdagavond in België van het vliegtuig stapten, kregen ze te horen dat hun spullen alsnog naar Egypte waren gestuurd.