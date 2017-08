VIDEO. Hevige buien zorgen voor zware avondspits in en richting Limburg

Lummen / Heusden-Zolder / Halen / Hasselt - De zomervakantie komt stilaan ten einde en dat is nu al te zien aan de verkeerssituatie. Eerdere ongevallen en zware buien zorgen ervoor dat het verkeer richting Limburg tijdens de avondspits vast stond. Ook in onze provincie zorgde wateroverlast op (snel)wegen voor gevaarlijke toestanden.

Vooral rond Antwerpen was het aanschuiven vanavond nadat gedurende de namiddag maar liefst vier ongevallen hadden plaatsvonden. Mede door de hevige regenbuien is de hinder daar in de avondspits nog steeds groot. Ook vanuit Vlaams-Brabant en Brussel is het aanschuiven door het slechte weer.

Tussen 18 uur en 19.15 uur trokken de hevige buien over onze provincie. Dat zorgde onder meer op de E313 in Hasselt, de E314 in Halen en verschillende secundaire wegen tijdelijk voor wateroverlast én slipgevaar.

Wateroverlast in Heusden-Zolder Foto: ZaBo

