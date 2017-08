Spotje steekt de draak met reclame voor jonge mensen

De jeugd van tegenwoordig? Die heeft gekke kleurtjes in het haar, stuurt sms’jes zonder klinkers en poseert terwijl ze het peace-teken vormt. Of dat is toch hoe veel merken met een jonge doelgroep het leven van millennials interpreteren en veralgemenen. Het Canadese bedrijf Dissolve, gespecialiseerd in het maken van neutrale beelden voor in de reclamewereld, heeft het gehad met de clichés en wil inspiratieloze labels aanmoedigen om platgetreden paden te verlaten en creatiever te denken. Die bewustmaking komt er in de vorm van een parodie op zo’n typisch spotje met een licht sarcastische vertelstem.