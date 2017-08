Hij duikt op in elk reclameblok, maar wie is het Trivago-mannetje echt?

Wie televisiekijkt en de reclame niet doorspoelt, heeft ongetwijfeld al het Trivago-mannetje gezien. Uit een online enquête blijkt echter dat 83 procent van de kijkers niet tuk is op de Nederlander in de (lange) commercial. Ze willen dat hij samen met de spot van het scherm verdwijnt, maar wie is de krullenbol eigenlijk?

Van “die acteerjongen die overdreven articuleert in een spotje dat wel twee uur lijkt te duren” tot “een hipster”: het gezicht van de vergelijkingssite kreeg de voorbije weken heel wat kritiek te verduren. De man in kwestie is de 30-jarige beroepsacteur Teun Luijkx uit Veldhoven in Nederland. De hele Trivago-heisa doet hem niet veel om de simpele reden dat hij thuis geen tv-aansluiting heeft. Toch hebben zijn vrienden hem het spotje getoond. Op dat moment moest hij zich even omdraaien, maar dan nog heeft hij er geen spijt van.



Een bericht gedeeld door Teun Luijkx (@teunluijkx) op 12 Feb 2016 om 5:29 PST

Het fel bekritiseerde spotje is niet de eerste rol van Luijkx. Bij onze noorderburen is hij heel bekend. Hij zat in 2015 in de Nederlandse versie van ‘De Slimtse Mens’ en speelt mee in de reeks ‘A’dam - E.V.A.’, waarin hij geregeld poedelnaakt te bewonderen is. Beelden uit de serie bereikten zelfs de Verenigde Staten. Hij stond in zijn adamskostuum op een homosite beschreven als ‘lekker blondje’. Daarnaast is hij actief in de theaterwereld en ook op het podium gaat hij gewillig uit de kleren omdat naaktheid in goeie films in zijn ogen geen porno is, maar erotiek. Voor de aandachtige kijkers: ook in België verscheen hij al eerder op het televisiescherm. Aan de zijde van Lien Van Kelder in ‘The Spiral’ om precies te zijn.



Een bericht gedeeld door evalaurenssen (@evalaurenssen) op 1 Dec 2016 om 1:05 PST

Privé gaat het hem voor de wind. Hij woont sinds midden 2016 samen met de knappe Nederlands-Spaanse actrice Eva Laurenssen. In een eerder interview met het Nederlandse blad Viva vertelde hij dolverliefd over haar. “Alles gaat vanzelf. Ik stel mezelf nooit de vraag waarom we bij elkaar zijn, het voelt alsof het zo hoort. Als ik bij haar familie kom, voelt het als thuis en dat heeft zij bij mij ook. Ik hoef me bij haar niet te bewijzen of me beter voor te doen. Ze voelt al als een deel van mij.”