Tienduizenden mensen wagen zich in Spanje weer aan 160.000 kilo tomaten

Het Spaanse stadje Buñol kleurt elk jaar rond eind augustus bloedrood want dan staat La Tomatina op het programma. Liefst 160.000 kilo tomaten worden dan in het rond gegooid en gebruikt om de massaal toegestroomde toeschouwers mee te bekogelen. Goed voor een gevecht dat een uur lang duurt. Elk stukje asfalt komt wel onder een spat tomatensap terecht en ook de huizen - die met plastic zijn afgedekt - komen onder de smurrie te zitten. Dat levert in elk geval telkens wel heel wat mooie beelden op.