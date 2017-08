Vaandeldrager Mechelen a/ d Maas op plechtigheid in Diksmuide

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Deze plechtigheid vond plaats op het zeer mooi vernieuwde Italiaplein in Diksmuide. waar er volgende monumenten staan: het Franse herdenkingsmonument, het canadees Monument, Diksmuide werd trouwen op 7 september 1944 door de Canadesen bevrijd.

Het monument van politiek gevangene Cornet Maurice, het Monument van de politiek gevangenen van Diksmuide, overleden in Nazi concentratiekampen. (Beerlandt Karel Esterwegen 9/8/43, Dupon Gilbert gereporteerd 15/06/45, gestorven 16/06/45, Dumolin Gustave Buchenwald 27/02/45, Cornet Maurice Recklinghausen 27/03/45, Rykaert Albert Bergen Belsen 26/11/44 en Kniptens jodaen Neuengamme 23/04/44). Waar er ook een urne in geplaatst is, geschonken door de Nationale vriendenkring Politiek gevangenen, concentratiekamp Neuengamme