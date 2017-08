Nieuwe brug van E313 over spoorlijn Lier-Herentals volgende week klaar voor gebruik

Antwerpen - In Grobbendonk naderen de werken aan de nieuwe snelwegbrug van de E313 over de spoorlijn Lier-Herentals hun einde. In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 september kan het verkeer richting Antwerpen voor het eerst over de nieuwe brug rijden. Vanaf woensdagochtend 6 september verloopt het verkeer opnieuw volledig normaal.

De start van de werken dateert al van maart 2016. De noordelijke helft van de oude brug werd afgebroken, inclusief de pijlers en funderingen, en vervolgens heropgebouwd. De zuidelijke helft was in 2012 al versterkt. De nieuwe brug is nu wat breder, om op die manier een eventuele toekomstige verbreding van de E313 aan te kunnen. De werken duurden langer dan verwacht omdat sommige op maat gemaakte onderdelen bij de levering niet aan de strenge kwaliteitseisen bleken te voldoen.

Op maandag 4 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer nog een laatste test en controle uit, waarna het verkeer richting Antwerpen in de daaropvolgende nacht weer op de eigen rijrichting de snelweg kan gebruiken en niet langer via een doorsteek in de middenberm naar het wegdek richting Hasselt moet. Richting Hasselt wordt alle signalisatie weggehaald in de nacht van 5 op 6 september.

