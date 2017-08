Nederlandse radiopresentator Giel Beelen stapt over naar Radio Veronica

De populaire Nederlandse radiopresentator Giel Beelen gaat vanaf maandag 9 oktober werken voor de commerciële zender Radio Veronica. Beelen, die onlangs was opgestapt bij de openbare omroep, zal iedere werkdag tussen 06.00 en 09.00 uur ‘De Veronica Ochtendshow met Giel’ presenteren.

Beelen zegt dat hij gaat werken voor “een van de meest historische radiomerken die er bestaan”. “Daar kun je als radiomaker alleen maar van dromen”, zegt hij over zijn overstap naar Veronica.

Enkele weken geleden was Beelen al opgestapt bij de openbare radiozender 3FM, uit onvrede over de koers van de zender. Tijdens zijn laatste uitzending liet hij doorschemeren binnenkort weer ergens op de radio te horen te zijn.

Beelen is een van de bekendste radiomakers bij onze noorderburen. Zo nam hij meermaals deel aan ‘3FM Serious Request’, de Nederlandse tegenhanger van de Music For Life-actie van Studio Brussel. Hij was ook regelmatig als tafelheer te gast in ‘De Wereld Draait Door’, een populaire talkshow op de Nederlandse tv.

(belga)