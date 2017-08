Economisch vertrouwen in eurozone op hoogste niveau in 10 jaar tijd

Brussel - Het economisch vertrouwen bij consumenten in de eurozone staat op het hoogste niveau in meer dan 10 jaar tijd. De maandelijkse vertrouwensindex van de Europese Commissie steeg tot 111,9 punten, vooral gedreven door een forse stijging van het vertrouwen in de financiële diensten. Ons land noteerde wel een daling met 3 punten.

De vertrouwensindex ESI (Economic Sentiment Indicator) wordt elke maand opgemeten voor de eurozone en de hele Europese Unie. De eurozone noteerde afgelopen maand opnieuw een stijging van 0,6 punten, onder meer gedreven door een sterker vertrouwen in de industrie en dienstensector in Italië, Frankrijk en Spanje. In ons land ging de index er wel met 3 punten op achteruit, vooral door een lager vertrouwen in de bouwsector en de retail. Ook Nederland en Duitsland noteerden lichte dalingen, met respectievelijk 0,6 en 0,9 punten.

De hele Europese Unie deed het afgelopen maand iets slechter dan de eurozone, met een daling van 0,3 punten. Dat was vooral te wijten aan Groot-Brittannië, dat het economisch vertrouwen zag dalen met 3,6 punten.

