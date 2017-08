Kortrijk laat inwoners geen twee keer “zetelen” bij verkiezingen

Kortrijk - Kortrijk maakt komaf met een oud zeer tijdens verkiezingen, namelijk dat vaak dezelfde mensen steeds worden opgeroepen om te gaan zetelen in de kiesbureaus. Dat maakt de West-Vlaamse centrumstad woensdag bekend. 1.000 inwoners zullen een vrijstelling krijgen omdat ze zetelden tijdens de verkiezingen van 2012 en/of 2014.

Een vrije dag opgeven om tijdens een verkiezingsdag een hele dag te gaan zitten in de stemlokalen, voor velen is het een te grote opgave. Verkiezing na verkiezing geven steeds meer mensen die opgeroepen worden om te gaan zetelen verstek of komen ze opdraven met een doktersbriefje. Vaak worden ook steeds dezelfde mensen opgeroepen om te gaan zitten.

“Om het systeem eerlijk te houden kiest de stad ervoor om mensen die in vorige verkiezingen reeds hebben gezeteld niet meer op te nemen in de lijst met beschikbare inwoners. Concreet betekent dit dat inwoners die al zetelden in de verkiezingen van 2012 en 2014 niet opnieuw worden opgeroepen voor de volgende verkiezingen”, aldus Arne Vandendriessche (Open Vld), schepen van Mensen. Enkel de mensen die effectief zetelden kunnen genieten van een vrijstelling.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werden 2.204 inwoners aangeschreven waarvan er 532 effectief zetelden. In 2014 ontvingen 2.117 inwoners de vraag om te zetelen waarvan er 511 effectief hebben gezeteld. Bij de volgende verkiezingen zullen dus 1.043 mensen vrijgesteld zijn van de willekeurige oproeping. Mensen die toch wensen te gaan zitten, zullen dat wel nog kunnen doen.Open Vldis al langer voorstander van zo’n regeling. Oud-senator Guido De Padt (Open VLD) lanceerde het voorstel reeds in 2011. Open Vld wil het voorstel in een wet gieten.

(belga)