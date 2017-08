Nederland binnenkort aan het gasinfuus

Nederland moet mogelijk al vanaf 2021 overschakelen op de import van gas. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Organistatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. De noorderburen voorzien al decennia in de eigen gasbehoefte en verdienen daarnaast miljarden euro’s met de export ervan, maar de gaswinning werd de laatste jaren fors teruggeschaald wegens regelmatige aardbevingen in Groningen.

De Nederlandse gaswinning staat al een tijdje onder druk door de kleine aardbevingen in het winningsgebied in Groningen. Eerder gingen de Nederlanders ervan uit dat ze op zijn vroegst in 2030 zouden moeten overschakelen op de import van aardgas, maar volgens TNO zou dat dus al in 2021 het geval kunnen zijn.

De onderzoeksinstantie gaat daarbij wel uit van een ‘worstcasescenario’. Als de productie nog verder wordt beperkt en de exploratie uiteindelijk moet worden gestaakt, moet Nederland binnen 4 tot 6 jaar aan het infuus, maar die timing is afhankelijk van de beslissingen van de komende regering over de aardgaswinning, klinkt het.

Als de noorderburen moeten overschakelen op de import van gas, komt er nog een ander probleem in het vizier: de Nederlandse huishoudens gebruiken voornamelijk laagcalorisch aardgas, terwijl in het buitenland enkel de hoogcalorische variant wordt aangeboden. Dat betekent dat het gas moet worden aangelengd, of dat huishoudelijke installaties moeten worden vervangen. Bedrijven en energiecentrales in Nederland gebruiken wel al hoogcalorisch gas.

(belga)