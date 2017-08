“Wachten tot een collega ziek of zwanger wordt”

Vijf jaar, dertien jaar en zelfs vijftien jaar in het onderwijs, maar nog altijd niet zeker van werk op 1 september. Nog altijd niet vastbenoemd. Juf Veronique, juf Carmen en juf Els leven van interim naar interim. En ze zijn niet alleen. Honderden Limburgse leerkrachten staan op de eerste schooldag niet voor de klas. “Het systeem is verouderd”, klaagt juf Els uit Leopoldsburg aan. “Je kan pas iets opbouwen, als je binnen hetzelfde ambt in dezelfde scholengemeenschap werkt. Als er geen uren meer zijn, heb je pech.”