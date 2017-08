Brussel - In de eerste helft van dit jaar waren er vier keer meer asielaanvragen uit Latijns-Amerika in Spanje dan in 2016, becijferde Eurostat en schrijft El Pais dinsdag. De Venezolanen maken met 5.015 asielaanvragen de grootste groep uit, gevolgd door inwoners van Colombia, El Salvador en Honduras.

Spanje kreeg tijdens de eerste helft van 2016 1.910 asielaanvragen uit Latijns-Amerikaanse landen. Dit jaar gaat het al om 7.585 mensen uit Latijns-Amerika die om internationale bescherming hebben gevraagd.

Met 5.015 aanvragen is Venezuela het land met de meeste vluchtelingen die een onderkomen zoeken in Spanje. Tijdens dezelfde periode vorig jaar waren het nog maar 1.275. Ook de stijging van het aantal asielaanvragen uit Colombia is opmerkelijk, van 200 naar 1.085 dit jaar, een vervijfvoudiging. “Ondanks het vredesproces heerst er in Colombia nog veel geweld”, zegt een woordvoerder van het VN-agentschap voor de vluchtelingen (UNHCR).

Volgens UNHCR trokken vorig jaar 34.000 Venezolanen weg uit het land dat al geruime tijd te kampen heeft met een ernstige economische crisis en sinds dit jaar ook in een wurggreep wordt gehouden door een bloedige, politieke crisis. Dat verklaart waarom er van januari tot en met juni al 32.000 asielaanvragen van mensen uit de socialistische republiek onder leiding van Nicolas Maduro kwamen. De overgrote meerderheid van de aanvragen zijn bestemd voor de Verenigde Staten (meer dan 15.000), gevolgd door Brazilië (8.000), dan Spanje, Mexico (1.400), Costa Rica (1.300) en Peru (900).

