Wat bezielt de jonge Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un om de wereldgemeenschap te blijven tergen? Dinsdagochtend plaatselijke tijd lanceerde het gesloten regime in Pyongjang een ballistische raket die op 550 km boven Hokkaido in Noord-Japan scheerde en nadien in zee stortte.

Noord-Korea zorgde daarmee voor een primeur: voor het eerst vloog een militaire raket boven Japan. De vlucht van Hwasong-12 vormt hiermee de meest provocatieve rakettest van Noord-Korea.

De onmiddellijke aanleiding voor de zoveelste Noord-Koreaanse test zijn de net afgelopen Amerikaans-Japanse legeroefening in Hokkaido, en de jaarlijkse Amerikaans-Zuid-Koreaanse manoeuvres waaraan tienduizenden militairen deelnemen. Dat laatste is voor het regime in Pyongjang een ontoelaatbare provocatie en een voorbode van een invasie.

Kim Jong-un wil de Amerikanen ook bewijzen dat hij best standvastig kan zijn en dat hij zich niet laat afschrikken door Amerikaanse dreigementen. Enkele weken geleden beloofde de Amerikaanse president Trump nog dat hij Noord-Korea op “vuur en razernij” zou trakteren als het land Washington blijft uitdagen en bedreigen. Gisteren liet Trump, die op ramptoerisme in Texas was, de zware woorden achterwege. “Alle opties liggen op tafel”, zo klonk het in een mededeling van het Witte Huis. Dit betekent onder meer dat de nucleaire optie niet uitgesloten wordt.

Kim Jong-un is een pokerspeler die sterke kaarten in handen heeft. Hij beseft als geen ander dat de Amerikanen geen preventieve klap tegen zijn regime zullen uitvoeren. Overal in het grensgebied tussen noord en zuid staan raketten op Zuid-Koreaanse steden gericht, raketten die op enkele minuten tijd voor tienduizenden doden in Zuid-Korea kunnen zorgen.

Kim laat zich ook niet de les spellen door China dat onlangs de invoer van steenkool, ijzererts, lood en zeevruchten uit Noord-Korea verbood. In zijn overmoed streeft Kim Jong-un alleen erkenning door de VS na. Het kernwapenprogramma dat hij en zijn voorgangers uitbouwen, speelt hierin de rol van ultieme levensverzekering.

Hopelijk beseft Kim dat hij zijn doodvonnis tekent als hij een raket op een Amerikaans doelwit afvuurt. Bij iedere nieuwe test met een militaire raket neemt het risico op misverstanden en verkeerde inschattingen langs alle kanten toe. Zeker met een rationele dwaas als Kim Jong-un, en een irrationele en impulsieve president in het Witte Huis.