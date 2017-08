Redders gaan massaal op zoek naar ‘vermiste’ frisbeespelers op het strand

De reddingsdiensten hebben dinsdagavond meer dan een uur gezocht naar twee jongemannen die na een spelletje frisbee op het strand plots ‘verdwenen waren’ in Oostende.

Een vrouw vertelde rond 18 uur aan de strandredders dat een van haar vrienden in zee was gegaan en niet teruggekeerd was. Gaandeweg kreeg de melding echter nieuwe wendingen. Er was blijkbaar alcohol in het spel, en het ging om twee personen.

Meteen werd de procedure drenkeling op gestart. Onder andere de brandweer, de lokale politie, de scheepvaartpolitie, DAB Vloot, verschillende rddingsboten, de NH90-helikopter, en alle 48 strandredders – intussen na hun uren – werden ingezet. Iets na 19 uur werden de twee vrienden aangetroffen. Op exact dezelfde plek waar ze ‘verdwenen’ waren, zich van geen kwaad bewust.

Omdat ze bovendien niet echt voor rede vatbaar waren, werden ze beiden door de politie meegenomen voor verhoor. Het was overigens een drukke werkdag voor de strandredders. In totaal waren 18 personen verloren gelopen. Telkens met goeie afloop.