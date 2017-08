Deze 23 Gibraltarezen hopen niet weer na zeven seconden al een goal te moeten incasseren van de Rode Duivels

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - De 23-koppige selectie van Gibraltar is dinsdag aangekomen in Brussel, zo maakte de Gibraltarese voetbalbond dinsdag bekend.

Het Gibraltar van de Britse bondscoach Jeff Wood is naar België afgezakt om het donderdagavond (20u45) op Sclessin op te nemen tegen de Rode Duivels, op de zevende speeldag in WK-kwalificatiegroep H. Voor de Duivels niet meer dan een opwarmer voor de cruciale clash van zondagavond (20u45 Belgische tijd in Piraeus) tegen Griekenland. Het Britse overzees territorium is nog maar aan zijn tweede kwalificatiecampagne bezig in zijn bestaan, nadat ze pas medio mei van vorig jaar erkend werden als lid van de Wereldvoetbalbond FIFA. Gibraltar kwam zo alsnog in de groep van de Belgen terecht en prijkt na zes speeldagen met nul op achttien, drie gescoorde doelpunten en 24 tegentreffers op de laatste plaats.

In de heenwedstrijd walsten de Rode Duivels eind vorig jaar in het Portugese Faro met 0-6 over Gibraltar. Christian Benteke schreef toen geschiedenis door de openingstreffer na amper acht seconden tegen de netten te prikken, het snelste doelpunt ooit in de WK-kwalificaties en -eindrondes en tevens de snelste treffer in de geschiedenis van de Rode Duivels. Nadien was de spits van Crystal Palace nog goed voor twee doelpunten en zo eiste hij een hoofdrol op in de veredelde oefenwedstrijd tegen de huidige nummer 206 op de FIFA-wereldranglijst.

Selectie:

Doelmannen (3): Kyle Goldwin (Gibraltar United FC), Deren Ibrahim (Datford FC/Eng), Jamie Robba (St Joseph’s FC)

Verdedigers (7): Erin Barnett (Gibraltar United FC), Ryan Casciaro (Lincoln Red Imps FC), Joseph Chipolina (Lincoln Red Imps FC), Roy Chipolina (Lincoln Red Imps FC), Jean Carlos Garcia (Lincoln Red Imps FC), Jayce Olivero (zonder club), Jason Pusey (Lincoln Red Imps FC)

Middenvelders(8): Anthony Bardon (Lincoln Red Imps FC), Jamie Bosio (Gibraltar United FC), Sykes Garro (Europa FC), Evan Green (Kingstonian FC/Eng), Robert Guiling (Lynx FC), Anthony Hernandez (Lincoln Red Imps FC), Alain Pons (Lincoln Red Imps FC), Liam Walker (Notts Country FC/Eng)

Aanvallers (5): Jamie Coombes (Lincoln Red Imps FC), Lee Casciaro (Lincoln Red Imps FC), John Paul Duarte (St Joseph’s FC), Paul Podesta (Glacis United FC), Michael Yome (Europa FC)