VIDEO. E313 in Tessenderlo weer open na vondst verdacht pakket

Tessenderlo - De E313 in Tessenderlo is dinsdagnamiddag een uur lang in beide richtingen afgesloten geweest voor al het verkeer nadat er een verdacht pakket gevonden was op de pechstrook. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Omstreeks 16 uur werd de autosnelweg in de richting van Hasselt weer vrijgegeven.

Luc Achten, bedrijfsleider bij Essec, zag alles gebeuren. “Er was een verdacht pakket uit een vrachtwagen gevallen, en de politie wilde geen risico nemen. Nochtans hadden wij dat pakket vanochtend al zien liggen. Toch werd omstreeks 14.30 uur ons gebouw volledig ontruimd. De autosnelweg werd afgesloten in beide richtingen. Pas tegen 16 uur mochten we weer naar binnen en kon het verkeer richting Hasselt weer over de autosnelweg.”

Zowel richting Lummen als richting Antwerpen ontstonden er files. Het verkeer moest lange tijd in de twee richtingen omrijden, wat ook op de secundaire wegen voor heel wat hinder zorgt.

Wie richting Lummen rijdt, moet de snelweg verlaten via afrit 25A in Tessenderlo. “Daar volg je best de calamiteitenroute F. Zo kom je in Beringen weer op de snelweg”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Wie richting Antwerpen rijdt, moet de snelweg verlaten aan afrit 26 in Beringen. “Daar moet je de calamiteitenroute G volgen tot oprit 25 Tessenderlo”.

Bestuurders moeten op beide omleidingsroutes rekening houden met tijdverlies. “Als je die omgeving kan vermijden, is dat heel erg aanbevolen”, besluit Bruyninckx.

Foto: Essec

Foto: HBVL

Foto: HBVL