Maryna Zanevska geeft ook forfait voor dubbelspel op ITF Dunakeszi

Na eerder dinsdagmorgen op te hebben gegeven in het enkelspel heeft Maryna Zanevska besloten forfait te geven voor het dubbelspel, aan de zijde van de Russische Irina Khromacheva, op het ITF-toernooi van Dunakeszi (gravel/60.000 dollar).

In het enkelspel gaf Zanevska (WTA 105), het eerste reekshoofd in Hongarije, dinsdagmorgen bij een 4-1 achterstand in de eerste set op tegen de Tsjechische Tereza Smitkova (WTA 225).

Vorige week woensdag strandde Zanevska nog in de eerste kwalificatieronde op de US Open. De geboren Oekraïense miste twee matchballen en verloor uiteindelijk in drie sets (6-2, 5-7 en 4-6) van thuisspeelster Jacqueline Cako (WTA 220).