Wereldrecordpoging poker na ruim 120 uur met succes beëindigd in Lier

Antwerpen - In Lier heeft de Belgische Pokerliga (BPL) maandag een wereldrecordpoging non-stop live poker spelen met succes afgerond. Robby Vernaillen was de enige die het lang genoeg volhield: hij klokte uiteindelijk af op 120 uur en 50 minuten. Alle gegevens zullen nu aan het Guinness Book of World Records worden bezorgd in de hoop erkend te worden. Het huidige record staat al zeven jaar lang op naam van de bekende Amerikaanse pokerspeler Phil Laak, en werd gevestigd in Las Vegas.

De recordpoging was volgens de BPL ook bedoeld om haar oproep naar de overheid voor de regularisatie van pokerclubs kracht bij te zetten. De Pokerliga stelt dat poker in België buiten casino’s slechts gedoogd wordt als er voor een erg beperkte inzet wordt gespeeld, en dat de bestaande pokerclubs dan ook in een soort grijze zone opereren. Volgens de BPL moet er een regularisatie binnen een wettelijk kader komen, al dan niet met een centraal regulerend orgaan en een pakket van vooropgestelde afspraken.

Naast het record non-stop live poker werd de voorbije dagen ook het record non-stop kaarten delen aangevallen. Ook dat is volgens de BPL gelukt, met croupier Robby Kiekens die het 48 uur en 45 minuten lang volhield.

