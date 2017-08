Vrees voor ergere overstromingen door tropische storm Harvey

Als gevolg van hevige regenval in de loop van de nacht bestaat de vrees dat de overstromingen in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Texas en het zuidwesten van Louisiana nog erger zullen worden. Op sommige plaatsen wordt tot 127 cm regen verwacht.

De tropische storm Harvey keert oostwaarts terug naar de kusten van Texas vanuit de Golf van Mexico, zo waarschuwde het Nationaal Orkaancentrum in Miami. Het raadt de bevolking aan verplaatsingen in het getroffen gebied te mijden en niet over overstroomde wegen te rijden, want de situatie blijft “catastrofaal en levensbedreigend”.

De twee luchthavens van Houston worden niet meer aangedaan vanwege het overstromen van belendende wegen. In 54 counties van Texas en delen van het naburige Louisiana is de noodtoestand afgekondigd.

In Texas zijn alle 12.000 beschikbare leden van de Nationale Garde ingezet, terwijl de federale rampbestrijdingsdienst FEMA 8.500 federale medewerkers naar de twee staten heeft gestuurd.

In de loop van de dag zal president Donald Trump samen met zijn echtgenote Melania Texas bezoeken.

