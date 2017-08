24 zeepkisten racen over Kukkelberg

Wellen - In Vrolingen werd op 27 augustus de achtste Zeepkistenrace gereden, in organisatie van Landelijke Gilden Wellen. 24 zeepkisten trotseerden de afdaling in de Kukkelbergstraat en de lage wip onderaan.

De race was opgedeeld in drie manches en van elke deelnemer werd de gemiddelde tijd van deze drie ritten genomen om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Deelnemers gingen al liggend of al zittend over de eindstreep, in of op hun zelfgebouwde voertuigen, vaak met een verbeten blik. Tussen de deelnemers slechts twee dames, de zussen Vannetelbosch die er elk jaar weer bij zijn. Vader Marc Vannetelbosch, uit Erps-Kwerps, bouwde de zeepkist voor zijn dochters, alsook die voor een neef en zelfs eentje voor zijn twee kleindochters van zes en acht jaar. “Het is een hobby”, vertelt hij, “Ik maak alle zeepkisten van afval en recycleerbaar materiaal. Alleen de banden koop ik nieuw.” Na afloop werden de prijzen uitgedeeld in vier categorieën. De prijs voor de snelste deelnemer ging naar Senne Reniers uit Spalbeek die met zijn BRT1 een gemiddelde tijd van 27’97” neerzette. Marlon Reniers, eveneens uit Spalbeek, kreeg met BRT2 een prijs als snelste min 14-jarige deelnemer. De origineelste zeepkist was Egeltje van Yves Vervloesem uit Sint-Niklaas. Pechvogel van de race was Wellenaar Tom Dewilde die met zijn Tom Koek al stuurproblemen had tijdens de testritten en uitgeschakeld werd tijdens de race door een klapband.