Dit jongetje was iets te enthousiast tijdens een spelletje verstoppertje

Een zevenjarig jongetje uit de Oekraïense stad Charkov zal zich zijn laatste spelletje verstoppertje vermoedelijk nog lang herinneren. Toen het kind zich wou verstoppen voor zijn zus, kwam hij namelijk vast te zitten in de trommel van de wasmachine. Uiteindelijk waren er vier brandweermannen nodig om hem te bevrijden.

Het jongetje - van wie de naam niet bekendgemaakt is - dacht dat hij de perfecte verstopplaats had gevonden toen hij in de wastrommel klom. Maar eenmaal hij erin zat, zat hij volledig vast.

Zijn familieleden slaagden er niet in om de jongen er eigenhandig uit te halen. Daarom zat er niets anders op dan de hulpdiensten te bellen.

Vier brandweermannen kwamen ter plaatse om het jongetje te redden. Zij kwamen op het idee om hem in te smeren met zonnebloemolie zodat hij er gemakkelijker uit zou geraken. Het duurde uiteindelijk 20 minuten voor het kind er ongedeerd uit kwam.

Een van de mannen legde de bizarre reddingsactie vast met zijn smartphone. Een filmpje dat intussen al duizenden keren is bekeken.