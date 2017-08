Na haar ontslag in ‘Thuis’: Janine Bischops stapt over naar ‘Familie’

Kijkers reageerden begin dit jaar geschokt en sociale media liepen over van ongeloof: het plotse overlijden van Jenny in de Eén-soap ‘Thuis’ beroerde Vlaanderen. Ook actrice Janine Bischops (74) zelf. Maar haar afscheid van tv was niet voor lang, blijkt nu. Vanaf november heeft ze een gastrol in de VTM-reeks ‘Familie’, de grote concurrent van ‘Thuis’.

Janine Bischops besliste vorig jaar om na 21 jaar uit Thuis te stappen. Een wrang afscheid, omdat de Antwerpse actrice ze zich niet meer gelukkig voelde op de set. De scenaristen lieten haar alter ego daarop tijdelijk verhuizen naar Marokko, waar ‘Jenny’ in februari onverwacht overleed.

De fans kunnen nu opgelucht ademhalen. Vanaf november is Bischops - althans voor even - opnieuw op tv te zien, vertelde ze vanochtend bij radiozender JOE. Ze geeft gestalte aan Brigitte De Wulf, de 65-jarige moeder van Lars en Amelie De Wulf - gespeeld door Erika Van Tielen en Kürt Rogiers.

“Toen TvBastards - de makers van Familie - me vroeg om de rol van Brigitte te spelen, heb ik geen moment getwijfeld”, zegt Janine Bischops. “De uitdaging is groot om na Thuis opnieuw in een tv-reeks mee te spelen. Ik voel me zoals voetballer Neymar: van de ene goede ploeg naar de andere. De rol van Brigitte is er één die over de tong zal gaan. Ze is geen hartelijke, volkse vrouw zoals Jenny in Thuis was. Bovendien mag ik bij mijn komst in Familie meteen een bommetje droppen dat een effect zal hebben op verschillende Familie-personages. Spannend!”

Janine Bischops wordt eind september verwelkomd op de set van Familie. Op dinsdag 21 november 2017 maken de Familie-kijkers voor het eerst kennis met haar personage.