RSC Anderlecht stalt Dylan Lambrecth bij Union

Brussel - Dylan Lambrecth speelt het komende seizoen voor Union Sint-Gillis, dat maakte de club uit de Proximus League (1B) maandag bekend. De 24-jarige aanvaller wordt door landskampioen RSC Anderlecht voor een seizoen uitgeleend aan Union.

Anderlecht plukt Lambrecth in januari weg bij RFC Luik, maar de spits kon in het Astridpark niet op speelminuten rekenen. Het jeugdproduct van KRC Genk werd voor de rest van het seizoen meteen uitgeleend aan KSV Roeselare. Nu gaat Lambrecth opnieuw aan de slag in de Proximus League bij het Brusselse Union.

Eerder nog speelde Lambrecth voor Patro Eisden (2013-2014), het Italiaanse Como (2014-2015) en KSC Grimbergen (2015-2016).