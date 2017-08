”Cynisch toeval dat het getroffen Houston het epicentrum van de gas- en olieindustrie in Amerika is”

Vandaag bezoekt de Amerikaanse president Trump het rampgebied in en rond de Texaanse stad Houston. Die is de voorbije dagen getroffen door een zondvloed zonder weerga. Meteorologen van de National Weather Service verwachten dat dit deel van zuidelijk Texas tegen het einde van deze week “catastrofale en levensbedreigende” regenval tot 127 cm moet incasseren.

Duizenden inwoners zitten zonder drinkwater of elektriciteit, de meeste straten zijn veranderd in kolkende rivieren en de eerste doden zijn gevallen. Hoewel Trump de klimaatverandering als “een Chinese samenzwering” afdoet, kan hij in Houston zelf de gevolgen ervan bekijken.

Uiteraard is het riskant om alle weerfenomenen af te doen als een gevolg van de opwarming van de aarde. Plaatselijke omstandigheden zoals de betonnering van steeds uitdijende urbane oppervlaktes en het dalen van de bodem door het oppompen van olie en gas, vormen in Houston een extra katalysator voor de desastreuze gevolgen van orkaan Harvey.

Toch zijn de meeste klimaatwetenschappers het eens dat er een lineair verband bestaat tussen de opwarming van de aarde en extreme weerfenomenen als bijzonder krachtige orkanen of extreme droogte.

De wetenschap is solide. Het is een vaststaand feit dat bij iedere graad extra warmte in de atmosfeer deze zeven procent meer waterdamp opneemt. Een beginnende orkaan zuigt deze waterdamp op als een stofzuiger. De orkaan wint nog aan kracht doordat het oppervlaktewater in de oceaan ook warmer wordt. Voor de Golf van Mexico bedraagt deze stijging van de watertemperatuur de voorbije decennia een halve graad, van 30 graden naar 30,5.

Harvey zit in de omgeving van Houston bovendien gevangen in een subtropisch hogedrukgebied dat bijna heel de VS omspant. Ook dat voorspellen veel klimaatmodellen.

Tenslotte maakt de stijging van de zeespiegel door het smelten van gletsjers en landijs laag gelegen kustgebieden extra kwetsbaar. Of zoals de gerenommeerde klimaatwetenschapper Michael Mann het uitdrukt: “De door de mens veroorzaakte klimaatverandering is de laatste druppel die de emmer doet overlopen.”

En nog eens: de klimaatverandering is mensenwerk. Het is een cynisch toeval dat het getroffen Houston het epicentrum van de gas- en olieindustrie in Amerika is, de voornaamste producent van broeikasgassen. Hoeveel orkanen hebben Trump en zijn acolieten nog nodig om werk te maken van maatregelen om de onafwendbare klimaatverandering te milderen?