Belgische gezinnen kozen voor Turkse Rivièra deze zomer

De Belgische gezinnen die in juli en augustus met een touroperator op reis vertrokken, kozen in de eerste plaats voor een vakantie aan de Turkse Rivièra. Dat blijkt uit een analyse van de touroperators Tui en Thomas Cook. Families met kinderen vormen de grootste groep Belgen die de voorbije twee maanden op reis gingen.

De schoolvakantie blijkt toch vooral synoniem voor een vakantie in gezinsverband. Families met kinderen tussen 0 en 18 jaar vormen volgens TUI 48 pct van de reizigers, de grootste groep dus. Zij kozen volgens de beide touroperators vooral voor de vele all inclusive-hotels in Turkije.

Volwassenen zonder kinderen zijn de op een na belangrijkste groep. Volgens TUI is deze groep vooral trouw aan Spanje, met Mallorca als belangrijkste bestemming, gevolgd door Tenerife en de Costa del Sol. Ook bij Thomas Cook komt Spanje op de eerste plaats, met het Canarische eiland Tenerife als meest populaire bestemming. Het Griekse eiland Kreta bezet daar de tweede plaats. Koppels houden minder vast aan een all inclusive-formule en geven de voorkeur aan grote badsteden met een ruim aanbod aan restaurants, bars en terrassen.

Opvallend is nog dat jongeren tussen 18 en 26 niet kozen voor bestemmingen met een uitgebreid uitgaansleven zoals Ibiza, Salou of Lloret de Mar. Hun favorieten zijn Mallorca, Turkije en Tenerife, meldt TUI.

Thomas Cook meldt tot slot dat de singles vooral kozen voor Tunesië en Mallorca.