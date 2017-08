De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft op basis van de tv-beelden van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League geen enkele speler laten vervolgen door het Bondsparket. De Reviewcommissie vond ook geen enkele fase het herbekijken waard en dat is een primeur sinds de oprichting van de commissie in 2014.