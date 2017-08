Al zeker acht doden na doortocht Harvey, 2.000 mensen gered in Houston

In Houston zijn er in verband met het natuurgeweld Harvey tweeduizend mensen gered, 5.500 mensen zitten in schuilplaatsen, anderen wachten nog op hulp. Dat heeft burgemeester Sylvester Turner maandag gezegd. Het aantal doden staat ondertussen op acht.

In de Texaanse stad Houston zitten 5.500 mensen in schuilplaatsen, hun aantal zal wellicht nog ‘exponentieel’ toenemen, aldus burgemeester Turner. ‘Mensen die gisteren nog veilig waren, kunnen zich vandaag wel in crisis bevinden.’

In heel de staat Texas zijn volgens de Washington Post ondertussen als zeker acht doden gevallen na de doortocht van de storm. Zes slachtoffers vielen in Harris County, één in Rockport, vlakbij de plaats waat Harvey aan land kwam, en één in La Marque.

De autoriteiten vrezen echter dat de dodentol nog zal oplopen. Veel mensen wachten nog op hulp en reddingsacties zijn nog volop bezig. Ondertussen blijft het regenen, het waterpeil van de rivieren aan de Golfkust blijft stijgen, met overstromingen tot gevolg.