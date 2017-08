Scholen steeds vaker op zoek naar privépartner voor verbouwingen

Hasselt / Beringen / Overpelt -

Niet elke school heeft nog het geduld om minstens 20 jaar te wachten op subsidies voor nieuwe gebouwen. Dus zijn er alsmaar meer die hun zaken zelf regelen. “Wij zijn ook privépartners aan het zoeken zodat we zonder subsidies kunnen bouwen”, zegt Rudi Wouters, voorzitter van het gemeenschapsonderwijs in Midden-Limburg (Scholengroep 16). Scholen hebben ook vaak zeer interessante terreinen in eigendom, zeker in de stadscentra zijn die erg gegeerd. Zowel in Hasselt als in Sint-Truiden halen ook katholieke scholen hier geld mee op.