US OPEN. Alison Van Uytvanck moet al inpakken na eerste ronde, Wimbledon-winnares op drafje door

Alison Van Uytvanck (WTA-97) is er maandag in New York niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van het US Open te plaatsen. De 23-jarige Vlaams-Brabantse moest in 2 uur en 22 minuten met 6-4, 3-6 en 6-1 het onderspit delven voor haar Chinese leeftijdsgenote Zheng Saisai (WTA-84).

Het was voor Van Uytvanck de vierde deelname in Flushing Meadows. Ook de voorbije drie jaar ging ze er telkens in de eerste ronde uit. Haar beste prestatie op een Grand Slam is een kwartfinale op Roland-Garros in 2015.

Muguruza en Kvitova wél naar volgende ronde

Wimbledonwinnares Garbine Muguruza (WTA-3) heeft zich maandag in New York probleemloos voor de tweede ronde van het US Open geplaatst. De 23-jarige Spaanse was na 1 uur en 3 minuten klaar met de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA-64). Het werd 6-3 en 6-0. De volgende tegenstandster voor Muguruza komt uit het duel tussen de Chinese Duan Ying-Ying (WTA-92) en de Amerikaanse kwalificatiespeelster Claire Liu (WTA-295). Toernooiwinst in Flushing Meadows kan Muguruza de eerste plaats op de wereldranglijst opleveren. Bij vier vorige deelnames geraakte ze echter nooit verder dan de tweede ronde.

De 27-jarige Tsjechische Petra Kvitova, winnares van Wimbledon in 2011 en 2014, stootte ook al naar de tweede ronde door. Zij had meer moeite met de Servische Jelena Jankovic (WTA-68), voormalig nummer een van de wereld en US Open-finaliste in 2008. In anderhalf uur werd het tweemaal 7-5. Om een plaats in de zestiende finales neemt Kvitova het op tegen de Française Alizé Cornet (WTA-46). Die schakelde de Britse Heather Watson (WTA-74) met tweemaal 6-4 uit.