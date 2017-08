N-VA Hasselt vreest dat mogelijke kopers en huurders misbruik maken van leeftijdsbeperking Kapertoren

Hasselt - Oppositiepartij N-VA Hasselt vreest dat mogelijke kopers en huurders misbruik kunnen maken van de leeftijdsbeperking die Hasselt wil opleggen voor de nog te bouwen woontoren in het Kapermolenpark. Wie in de Kapertoren wil wonen, moet jonger zijn dan 32 jaar. N-VA en Open Vld twijfelen aan de juridische afdwingbaarheid van die maatregel. Het Hasseltse stadsbestuur wacht voorlopig af.

“Hasselt moet inderdaad aantrekkelijk worden voor jonge mensen en gezinnen”, zegt fractieleider Steven Vandeput (N-VA). “Daarom hebben wij altijd gepleit om de vrije markt toe te staan en aan te moedigen om zogenaamde ‘starterswoningen’ te ontwikkelen.” Een woontoren met een leeftijdslimiet is voor N-VA echter een brug te ver. “De juridische afdwingbaarheid is wankel en de poort voor misbruik staat open.”

Volgens N-VA kunnen ook welgestelde ouders een appartement of studio kopen voor hun studerend kind bijvoorbeeld. “Dat zet de deur open voor allerhande creatieve oplossingen”, aldus raadslid Rik Dehollogne (N-VA). “De starterswoningen missen daardoor hun doel.” N-VA stemde tijdens de gemeenteraad dan ook tegen de vergunning. Andere oppositiepartij Open Vld was echter van bij het begin al mee met het idee van het stadsbestuur.

“Jonge mensen laten samenwonen in een buurt waar ook een hogeschool en een universiteit is, dat idee waren we wel genegen”, zegt Laurence Libert (Open Vld). “We hadden wel meteen de bedenking of zo’n leeftijdslimiet wel juridisch afdwingbaar kan gemaakt worden. Het stadsbestuur maakte zich sterk dat dat mogelijk was, dus wij gingen akkoord. Als nu blijkt dat die leeftijdslimiet toch niet juridisch klopt, dan zou het me ook niet zo verwonderen.”

Het Hasseltse stadsbestuur is zich bewust van de kritiek. “Onze adviseurs blijven nog steeds bij hun standpunt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Tom Vandeput (CD&V). “Maar we merken dat er verenigingen en organisaties zijn die onze rechtmatigheid willen aanvechten. We zullen die onderzoeken dan ook afwachten en nadien beslissen of we op onze beslissing terugkomen.”

LEES OOK:

Ouder dan 31 niet toegelaten

Woontoren enkel voor mensen jonger dan 32: “Ongepast en overbodige maatregel”