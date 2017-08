Riemstenaar Cedric (22) is beste jobstudent van Limburg

Riemst - Om het belang van de jobstudent voor werkgevers te benadrukken, organiseert werkgeversorganisatie UNIZO jaarlijks de wedstrijd ‘jobstudent van het jaar’. Bij de tiende editie gaat de eer naar Cedric Habex, een 22-jarige Riemstenaar. De jongeman staat als jobstudent in voor de marketing bij Wopa Saving Energy in Riemst.

Cedric is student bedrijfscommunicatie aan de KU Leuven en voor het tweede jaar op rij aan de slag als jobstudent bij het bedrijf. “Cedric denkt mee met het bedrijf. Hij staat bij ons in voor de marketing. Niet altijd eenvoudig in een sterk groeiende onderneming. Toch weet hij precies uit te voeren wat wij willen en voelt hij aan welke richting Wopa Saving Energy uit wil”, zegt zaakvoerder Walter Opsteegh. Wopa Saving Energy plaatst en levert zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting.