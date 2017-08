Sportkamp tafeltennis bij Ttk Herckenrode

Tuilt

Hasselt - Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Tafeltennisclub Herckenrode, in samenwerking met de Sportdienst Hasselt, de laatste vakantieweek een sportkamp tafeltennis voor kinderen tot 12 jaar. Afsluiting van het sportkamp gebeurde zoals in het verleden, tijdens Sport@Hasselt op het Kolonel Dusartplein met een tafeltennisstand en demo.

Tafeltennisclub Herckenrode uit Tuilt mocht 26 jongens en meisjes ontvangen voor hun tafeltenniskamp; gezien de beschikbare ruimte en speeltafels het maximum toegelaten inschrijvingen.

Onder de deskundige begeleiding van 5 monitoren werden er de ganse week allerhande sporten beoefend als opwarming.

Voor verschillende buitenaktiviteiten werd eveneens ruimte en tijd voorzien.

Na een week sporten werden medailles en diploma's door de club aan de deelnemertjes uitgedeeld.

Het tafeltenniskamp werd zoals in het verleden op zaterdag afgesloten op de sportnamiddag Sport@Hasselt.

Een heuse tafeltennisstand werd er bemand door spelers en trainers van de club, die verschillende tafeltennis demonstraties ten beste gaven.

Veel belangstelling en interesse voor het tafeltennis in het algemeen en voor de club in het bijzonder van zowel ouders als kinderen die ook een balletje kwamen slaan.

Het werd alleszins een geslaagde tafeltennisweek voor de tafeltennisclub uit Tuilt.

Beginnende jongens en meisjes tot 12 jaar zijn van harte welkom op de gratis initiatiedagen tijdens de maand september elke zaterdag van 10u tot 12u.

Adres: Tafeltennishal, Roverstraat z/n te Tuilt-Kuringen.