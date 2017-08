Oproep van Deurnenaar wordt massaal gedeeld: “Koersfiets was het enige wat ik nog had van papa”

Eric Decamps (57) uit Deurne zit in zak en as. Vorige week heeft hij zijn vader begraven na een strijd tegen kanker. Nog geen week later gingen dieven aan de haal met de koersfiets die hij op het eind van zijn leven van hem cadeau kreeg. Zijn oproep via Facebook om de fiets terug te vinden werd al bijna 50.000 keer gedeeld. “Diegene die de fiets vindt, krijgt 500 euro.”

“De koers was zijn leven. Hij keek naar elke wedstrijd en heeft zelf ook veel op de fiets gezeten”, vertelt Eric over zijn vader. “Als manneke van 15 kreeg ik van hem mijn eerste koersfiets. Op het eind van zijn leven heeft hij me nog een nieuwe koersfiets cadeau gedaan van 7.000 euro. Het was het enige wat ik nog had van papa.”

Erics vader, een gewezen postbode, is 91 geworden en zat sinds een jaar in een rusthuis na hartproblemen. In zijn laatste levensjaar kreeg hij plots leukemie. Vorige week zaterdag was het zijn begrafenis. “Ik ging de vrijdag erop koersen, maar toen ik die ochtend in de garage kwam, zag ik dat die fiets weg was. Ik zit er even door nu, het is wat te veel geweest.”

T-shirts van zoon

Eric zelf was een semi-professioneel renner en gaat nu nog veel fietsen. “Als ik niet aan het werk ben als koerier, zit ik op mijn fiets. Maar nu heb ik er even geen zin meer in. Ik heb de moed niet om een nieuwe te kopen. En het gaat mij niet om het geld, totaal niet. Als de dief nu voor mijn deur zou staan, zou ik nog in staat zijn om hem 1.000 euro te geven als hij me de fiets teruggeeft.”

De dieven namen niet enkel de bewuste koersfiets mee, maar maakten ook een andere koersfiets buit en de tv van zijn zoon. “En onze elektrische fiets lieten ze gewoon staan, dat snap je toch niet?” Naast de twee fietsen en tv ontvreemdden de inbrekers ook alle T-shirts van zijn zoon Dario. “Het is voor ons een groot raadsel waarom ze net die T-shirts meenamen.”

Massale reacties op Facebook

Eric is overdonderd door de massale reacties op zijn Facebookpost die al bijna 50.000 keer werd gedeeld. “Mensen willen me oprecht helpen om die fiets terug te vinden.”

De politie acht de kans echter klein dat de fiets nog teruggevonden wordt. “Ze waren heel vriendelijk en hebben zelfs vingerafdrukken genomen. Ze hebben echter geen goeie afdruk kunnen nemen, dus het is weinig waarschijnlijk dat de dief op die manier gevat zal kunnen worden. Ik zet al mijn hoop op sociale media. Degene die de fiets vindt, krijgt van mij sowieso een beloning van 500 euro.”