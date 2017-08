Woontoren enkel voor mensen jonger dan 32: “ongepast en overbodige maatregel”

Brussel / Hasselt - De maatregel waarbij woningen in een Hasseltse woontoren voorbehouden worden voor jongeren beneden de 32 jaar is niet alleen een ongepaste maatregel, die indruist tegen het anti-dicriminatiedecreet, maar het is eigenlijk ook een overbodige maatregel. Dat zegt Els Keytsman, directeur van Unia, de instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

In Hasselt komt er een nieuwe woontoren met een leeftijdslimiet voor de bewoners. Wie in de Kapertoren wil wonen, moet jonger zijn dan 32 jaar. Vastgoedontwikkelaar Kolmont en de stad Hasselt willen daarmee zorgen voor meer betaalbare appartementen voor jongeren midden in de stad.

“Dit is vrij uniek”, zegt Els Keytsman, “we hebben geen weet van een soortgelijke maatregel in ons land. Ik begrijp het doel van de maatregel, namelijk jongere mensen de kans te geven een appartement te verwerven. Op zich is daar niets mis mee, maar deze leeftijdsgrens invoeren, is ongepast, omdat het discriminatie op leeftijdsgrond betekent. De leeftijdsbepaling in een contract wordt daardoor nietig verklaard door artikel 43 van het decreet ter bestrijding van sommige vormen van discriminatie.”

“Het is ook een overbodige maatregel”, voegt Keytsman daaraan toe. “Als je de faciliteiten in het gebouw in overweging neemt, met bijvoorbeeld een kindercrèche, dan denk ik dat ze hun doel wel hadden kunnen bereiken zonder die willekeurige leeftijdsgrens van 32 jaar te hanteren. Wie zegt trouwens dat je niet jong kunt zijn en voelen als je ouder dan 32 bent? “

(belga)