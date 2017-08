Deze 18 verkeersregels kende je waarschijnlijk nog niet

Uit een test van de mobiliteitsorganisatie VAB blijkt dat het niet al te best gesteld is met onze kennis van de wegcode. Van de ruim 12.000 ondervraagde bestuurders haalde hooguit 1 op de 7 een voldoende. Tijd dus om enkele minder bekende regels op een rijtje te zetten.

De juristen achter de website overtreding.be somden 18 verkeersregels op die bij de meesten niet gekend zijn en de daarbij horende boete als je de regel niet naleeft.

1)Rijden en bellen: het is verboden om te telefoneren met de gsm in de hand als je aan het rijden bent, maar je mag ook niet bellen met de gsm in de hand als je stilstaat voor een rood licht of in de file belandt. Zit je telefoon in een houder? Dan mag je hem wel met de hand bedienen, mits je aandacht op de weg gevestigd blijft. Boete als je deze regel niet naleeft: 110 euro.

2)Sluiten: als je je auto achterlaat, moet je ervoor zorgen dat deze geen ongevallen kan veroorzaken of gestolen kan worden. Je bent verplicht om je auto altijd op slot te doen en gebruik te maken van je alarmsysteem, indien je auto dat heeft. Boete bij het niet naleven: 55 euro.

3)Gas geven: een aantal keer gas geven terwijl je nog stilstaat is verboden door de wegcode. Net zoals het verboden is om je auto achter te laten terwijl de motor nog draait. Boete: 55 euro. Daag je iemand uit om te snel te rijden, is dat in principe altijd een overtreden van de vierde graad, de zwaarste overtreding die er bestaat. Daardoor moet de overtreder normaal altijd voor de rechtbank verschijnen.

4)Fietsen: als fietser moet je altijd het fietspad rechts in je rijrichting volgen, tenzij de verkeersborden iets anders zeggen. Je mag maximaal met twee naast elkaar rijden. Nadert er buiten de bebouwde kom een achterligger? Dan moet je als fietsers sowieso achter elkaar gaan rijden. Je dient ook altijd je stuur vast te houden en je voeten op de pedalen. Je hond uitlaten terwijl je er langs fietst? Verboden. Voor elk van deze regels geldt een boete van 55 euro.

5)Inhalen: Inhalen mag enkel links. Boete: 110 euro. Haal je iemand in, dien je zo ver mogelijk van het andere voertuig te blijven. Word je ingehaald? Dan mag je niet versnellen en ben je verplicht om naar rechts uit te wijken indien mogelijk. Boete: 165 euro.

6)Rotonde of rond punt? Er is een groot verschil tussen een rond punt en een rotonde. Een rotonde herken je aan het ronde, blauwe bord met drie witte pijlen in een cirkel. Een rond punt wordt aangegeven met één enkele witte pijl op een blauwe achtergrond die naar beneden wijst. Enkel op rotondes geldt de bijzondere voorrangsregel, op ronde punten geldt de voorrang van rechts. Boete: 110 euro. Als je een rotonde oprijdt, ben je niet verplicht je richtingaanwijzers te gebruiken. Bij het verlaten van de rotonde dien je dit wel te doen. Boete bij niet naleving: 55 euro.

7)Snelheid: te hard rijden mag nooit, maar te traag rijden ook niet. Op de snelweg moet je indien mogelijk altijd minstens 70 kilometer per uur rijden. Bij verkeersdrempels aangekondigd door een bijhorend verkeersbord dient de snelheid verlaagd te worden naar maximum 30 kilometer per uur. Boete bij niet naleving: 55 euro.

8)Tram: de tram heeft altijd voorrang, zelfs als je op een voorrangsbaan rijdt. Boete: 110 euro.

9)Kruispunt: Is het kruispunt niet vrij, mag je dat niet oprijden als je anderen daarmee zou kunnen hinderen. Volgens de wegcode moet je dan wachten tot het kruispunt vrijgemaakt is en je opnieuw groen licht hebt. Boete: 55 euro.

10)Kruisen: wil je je tegenligger kruisen op een kruispunt, moet je dat rechts doen. Je rijdt dus achter je tegenligger door, ook al bestaat bij ons de gewoonte om dit links te doen. Komt het tot een ongeval, dan is degene die niet rechts kruiste in fout. Moet je een tegenligger kruisen in een straat met veel geparkeerde auto’s? Dan moet degenen aan wiens kant de auto’s staan, voorrang verlenen. Boete: 165 euro.

11)Motor: motorrijders mogen bij file tussen twee rijstroken door rijden. Ze noemen dat de zogenaamde ‘splitlanen’. Regel hierbij: motorrijders mogen niet sneller dan 50 kilometer per uur en maximum 20 kilometer per uur sneller dan het andere verkeer. Staat het verkeer stil, dan mogen moto’s dus maximum 20 kilometer per uur rijden. Bovendien mag splitlanen enkel tussen de linkse rijstroken. Boete: 55 euro.

12)4 richtingaanwijzers: Je mag je vier richtingaanwijzers enkel opzetten als je auto defect is, niet omdat je snel even ergens parkeert waar dat niet mag. Naast een boete voor het foutparkeren, kan je dan namelijk ook een boete krijgen voor het verkeerd gebruik van de vier richtingaanwijzers. De boete voor die laatste overtreding alleen al bedraagt 55 euro.

13)Panne: sta je in panne dan moet je op gewone wegen op minstens 30 meter van het voertuig je gevarendriehoek plaatsen. Op snelwegen bedraagt die afstand 100 meter. Hij moet zichtbaar zijn vanop 50 meter afstand. Boete: 55 euro.

14)Rood licht: rij je als autobestuurder door het rood bedraagt de boete 165 euro. Voor voetgangers, zelfs als ze een fiets aan de hand hebben, die door het rood lopen moeten 55 euro ophoesten.

15)Verboden toegangsbord: verkeersbord C3 is een rond wit bord met een rode rand en is verboden toegang. Verkeersbord C1 is een rond rood bord met een horizontale witte balk en betekent enkele richting. Rijd je voorbij het bord C3 bedraagt de boete 55 euro. Rijd je voorbij bord C1 bedraagt de boete 165 euro.

16)Parkeren: bij het parkeren moet je voor en achter een andere wagen minstens 1 meter laten. In een straat met twee richtingen moet je verplicht rechts parkeren. Boete: 55 euro.

17)Toeteren: je mag je claxon enkel gebruiken om een ongeval te voorkomen. Buiten de bebouwde kom mag je je claxon ook gebruiken om aan te geven dat je iemand gaat inhalen. Boete: 55 euro.

18)Oversteken: je moet het zebrapad enkel gebruiken als je er minder dan 30 meter van verwijderd bent. Geen zebrapad op minder dan 30 meter? Dan moet je dat niet gebruiken. Boete: 55 euro.