Danny Fabry blaast Leopold 3-klassieker nieuw leven in

Al meer dan 45 jaar staat Danny Fabry op de planken en verzorgt hij de ambiance in gans Vlaanderen. Met hits als ‘Ça C’est La Vie’, ‘Waarom ik en niet een ander’, ‘De telefoon huilt mee’, ‘De allermooiste’ en ‘Anita’, schreef Danny een mooi hoofdstuk Vlaamse muziekgeschiedenis en is hij gelukkig nog lang niet van plan om zijn microfoon aan de haak te hangen. Sterker nog, met zijn nieuwe single zou hij misschien zomaar nog eens een vette hitalinea kunnen toevoegen aan zijn mooie verhaal.

Met de zegen van Patje

Danny Fabry’s nieuwe single ‘Dansen op de reggeabeat’ is een verrassende, moderne bewerking van de Leopold 3- klassieker ‘Zomernacht’. In 1993 scoorde de succesvolle band van Erik Goossens, Pat Krimson en Stefan Wuyts met dit nummer een dikke nummer-1 hit in de Vlaamse Top 10, en Fabry gaat met zijn ‘Dansen op de reggeabeat’ voor niet minder. Mét de zegen van Pat ‘Patje’ Krimson overigens.

“Ik heb Patje meteen op de hoogte gebracht dat ik een nieuwe versie gemaakt heb van ‘Zomernacht’ en hem mijn ‘Dansen op de reggeabeat’ bezorgd. Hij vond het gelukkig erg geslaagd en zei dat ik er vol voor moest gaan. Voor mij was dat erg belangrijk en ook een extra motivatie, want ik vind hem een fantastische kerel en wil zijn vertrouwen uiteraard niet beschamen. Nu nog afwachten wat het oordeel van het publiek is natuurlijk, spannend!”, zo besluit Danny Fabry.