Stef Wijnants: “STVV mag dromen van zorgeloos seizoen”

“Een derde plaats met 12 op 15 en Anderlecht, Gent én Standard al achter de rug: het lijkt wel een sprookje op Stayen. Het probleem met sprookjes is dat ze meestal niet blijven duren. Laat ons dus nog niet te veel energie verspillen aan uitspraken over play-off 1. Het staat goed bij STVV: de as oogt stabiel en er zijn heel wat spelers, die een match kunnen beslissen. Met Ceballos en Gueye zitten er zelfs nog twee in de lappenmand. Toch zou ik iedereen nu zeker aan boord houden en niet spelers zoals Edmilson, Dompé of Schoofs tijdens een hoogconjunctuur te gelde maken. Dit is immers dé kans om voor het eerst in jaren een zorgeloos seizoen te beleven. De STVV-supporters zijn eraan toe. Hopelijk zullen Stayen de volgende thuismatchen ook iets beter gaan vullen, want veel beter dan dit kan het niet meer worden. Bij de eerstvolgende afspraak zal het wel volle bak zijn. STVV prijkt immers boven Racing Genk in de stand, als de derby over drie weken wordt afgetrapt.”