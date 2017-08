Facebookgroep wil dat sp.a linksere koers vaart

Brussel - Zo’n 150 militanten van sp.a hebben zich in een Facebookgroep verzameld en eisen dat de partij een linksere koers vaart. Dat schrijft Het Nieuwsblad maandag. Het gaat voornamelijk om vakbondsmensen en onbekende leden, maar op 23 september komen ze toch een eerste keer samen om een strategie te bepalen.

“Wij willen ons niet afscheuren van de partij, maar de partij doen opschuiven naar links. De echte sp.a-achterban, dat zijn de werkende mensen en die voelen zich verlaten. We moeten weer terug naar de basis”, zegt Jos Digneffe, de voormalige topman van de socialistische spoorbond ACOD Spoor.

Bij de groep leeft onder meer frustratie over de manier waarop voorzitter John Crombez zich distantieerde van de voorstellen van zijn PS-collega Elio Di Rupo over de vierdagenwerkweek met loonbehoud, volledig gratis onderwijs of een kleinere loonkloof tussen CEO’s en werknemers. “Ook wij willen niets te maken hebben met de graaicultuur in het zuiden van het land, maar daarom moet je je nog niet distantiëren van het socialistische gedachtegoed”, dixit Digneffe.

De beweging doet denken aan de dissident Erik De Bruyn, die de partij een kleine tien jaar geleden pijn deed. Ook hij pleitte voor een linksere koers en haalde bij voorzittersverkiezingen - tegenover Caroline Gennez - verrassend veel stemmen.

(belga)