Franse actrice Mireille Darc (79) overleden

Brussel - De France actrice Mireille Darc is in de nacht van zondag op maandag op 79-jarige leeftijd overleden, zo liet haar familie aan RTL France weten. De actrice kreeg vorig jaar verschillende hersenbloedingen.

Darc werd op 15 mei 1938 geboren als Mireille Aigroz, en werd vaak vergeleken met Brigitte Bardot. Haar artiestennaam was een verwijzing naar Jeanne d’Arc, aldus RTL.

Na haar hoofdrol in de film “La Grande Sauterelle” van 1966, schitterde Darc in een tiental detectivefilms van regisseur Georges Lautner. Ze speelde ook aan de zijde van Pierre Richard in “Le grand blond avec une chaussure noire” in 1972.

De actrice was twaalf jaar samen met Alain Delon, met wie ze verschillende films draaide. Haar laatste echtgenoot was Pascal Deprez.

Mireille Darc werd geboren met een hartafwijking en werd in 1980 en 2013 aan haar hart geopereerd.

