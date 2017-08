Glitters en pailletten? Zo draag je ze!

Pailletten en glinsterende items enkel geschikt voor een avondje uit? Fout! Je outfit tijdens een lunch of middagje shoppen kan gerust wat extra sparkle gebruiken. Glitter on met deze tips & tricks!

Goodbye kerstbaleffect

Een outfit met glitter kan er snel iets té feestelijk uitzien. Kies daarom voor één item met glitter of pailletten en hou de rest van je outfit basic. Een opvallende sparkly top of sweater combineer je simpel met een jeans of chino.

Als het iets chiquer mag, is een palazzo-broek of zwarte kokerrok altijd een goede keuze. Opgepast met glitterjurkjes, de grens tussen stijlvol en ‘gelukkig nieuwjaar’ is flinterdun!

Het klinkt misschien vreemd, maar het soort glitter speelt een belangrijke rol in je outfit. Subtiele, gekleurde glitters zijn namelijk makkelijker te stylen dan grote, opvallende pailletten. Verschillende glitters en pailletten combineren is een no-go. Neutrale kleuren zoals zwart of nude daarentegen zijn een match made in heaven.



Mag het wat subtieler? Shine dan met je accessoires! Van sneakers en pumps tot handtassen en juwelen…Glitters are here to stay!