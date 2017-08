Te veel Limburgers in beroeps

Hasselt - Vrijdag trekken weer zo’n 150.000 kinderen en jongeren in Limburg naar school. Maar hoe zit het weer met dat Limburgs onderwijs twee jaar nadat de gouverneur het nog eens allemaal liet uitvlooien? Uit die analyse van twee zomers geleden kwamen de knelpunten pas duidelijk naar boven als je de situatie per gemeente bekijkt. Dat blijkt nog altijd het geval te zijn. Al zitten er in heel Limburg te veel jongeren in het BSO, stromen ze te weinig door naar de universiteit en verlaten er in veel te veel gemeenten jongeren de school zonder enig diploma.

BSO te groot, TSO te klein

In Limburg zitten nog altijd te veel leerlingen in het beroepsonderwijs: 27,9 procent in de tweede en derde graad, terwijl dat in Vlaanderen 25,5 procent is. Vooral in Genk ligt ...