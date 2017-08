Zuid-Koreaanse Park pakt eindzege op Canadian Women’s Open, Gonzalez Escallon wordt 69e

De Zuid-Koreaanse Sung Hyun Park heeft zich dankzij een ultieme ronde van 64 slagen de beste getoond op het Canadian Women’s Open golftoernooi (LPGA/2.250.000 $), dat werd betwist op de plaatselijke golfbaan in het Canadese Ottawa. Laura Gonzalez Escallon strandde op de 69e plaats.

De 24-jarige Park, die in juli nog de US Open op haar naam schreef, zette een foutloze laatste ronde neer van 64 slagen, zeven onder par, waarmee ze haar landgenote Mirim Lee met twee slagen achter zich hield. Voor Park is het haar twee overwinning op de Amerikaanse LPGA Tour. De zege was goed voor een slordige 337.500 dollar (283.000 euro).

Onze landgenote Gonzalez Escallon had wel de verdienste dat ze na een sterke tweede ronde de cut haalde. Zo klom ze op dag twee van de 107e naar de 43e plaats. De 26-jarige Waals-Brabantse kon tijdens de laatste twee ronden geen progressie meer maken. Zo bracht ze nog scorekaarten binnen van 78 en 79 slagen waarmee ze uiteindelijk 26 slagen meer telde dan Park.