Lichamen van vermiste Amerikaanse mariniers gevonden

Een kleine week nadat een Amerikaans oorlogsschip in botsing kwam met een tanker ten oosten van Singapore zijn zondag de lichamen van de tien vermiste mariniers gevonden. Dat maakt de marine bekend in een persbericht.

De USS John S McCain liep schade op bij de botsing met de 180 meter lange tanker, die voer onder de Liberiaanse vlag en op weg was naar Singapore. Vijf opvarenden raakten gewond, tien mariniers werden sinds het ongeval maandagochtend vermist.

Het is al de vierde keer dit jaar dat een schip van de Amerikaanse vloot in Japan betrokken raakte in een ongeval. Daarop werd de bevelhebber van de Zevende Vloot, viceadmiraal Joseph Aucoin, afgelopen week ontslagen.

(belga)