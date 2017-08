Tien miljoen euro heeft het Limburgs onderwijs gekregen om zichzelf te verbeteren. Vijf miljoen euro aan SALK-middelen en nog eens 5 miljoen euro van LSM. Bijna al het geld is verdeeld. Laten we hopen dat we over een aantal jaren dan ook betere cijfers kunnen voorleggen dan nu.

Het verhaal is nog altijd hetzelfde: als je Limburg in het algemeen bekijkt, is er niks aan de hand met ons onderwijs. Maar als je de situatie per gemeente bestudeert, dan stoot je op de ene lokale ramp na de andere. Dat in Genk bijna vier op tien jongeren in het beroepsonderwijs zit bijvoorbeeld, terwijl dat in Vlaanderen gemiddeld één op vier is. Uiteraard hebben we goed beroepsonderwijs nodig, maar niet voor vier op 10 jongeren. Ook in Maasmechelen, Lanaken, Lommel, Leopoldsburg en zelfs Kinrooi volgt 3 op 10 beroeps. Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren komen ook ongeveer uit op dat cijfer.

Veel beroepsonderwijs, betekent vaak niet eens minder ASO, maar wel minder TSO. In Genk hebben ze behalve de meeste jongeren in het beroeps, ook de minste in het TSO van heel Limburg. Niet eens één op vier. Aan een gebrek aan goede technische scholen kan het niet liggen, want die zijn er. Een diploma TSO is anders wel eentje dat je echt wel garantie geeft op werk. Op jobhoppen ook. Van de ene job niet tevreden? Dan vind je wel een andere, waar je wil, wanneer je wil. Nu zet de provincie wel - voor veel geld - allerlei initiatieven op om kinderen warm te maken voor techniek, maar we moeten nog zien wat dit nu precies oplevert.

Ander eeuwig knelpunt zijn de jongeren die het secundair onderwijs verlaten zonder diploma. In Genk is dat - ondanks allerhande inspanningen - nog altijd één op zeven. Maar ook in Heusden-Zolder, Maasmechelen, Beringen en zelfs Tongeren zitten ze bijna op het niveau van Genk.

We hebben ook genoeg succesvolle gemeenten waar kinderen een foutloos parcours afleggen en waar meer dan 80 procent van de 18-jarigen kans heeft op een diploma hoger onderwijs: Diepenbeek, Hechtel-Eksel en Kortessem. We hebben er zelfs waar dit oploopt tot bijna 90 procent: in Lummen, Alken en Hasselt. Maar we hebben er ook te veel waar dit amper 50 procent is, of een triestige 40 procent zoals in Maasmechelen.

Als we de grootste onderwijsproblemen niet snel oplossen, dan komen we straks ook met 10 keer 10 miljoen niet toe. Als we daar wel in slagen, dan levert die 10 miljoen binnen de kortste keren meer dan het tienvoud op. Buizen is dus echt geen optie.