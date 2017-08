Deze 27 Grieken willen punten afsnoepen van de Rode Duivels

De Griekse bondscoach Michael Skibbe heeft zaterdag zijn 27-koppige selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (31 augustus) en België (3 september).

De Grieken hebben op de zevende en achtste speeldag in groep H twee thuiswedstrijden voor de boeg en spelen daarin stilaan hun laatste troeven uit als ze nog willen mikken op groepswinst en de rechtstreekse kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Rusland. Met nog vier speeldagen te gaan in groep H heeft België immers met zestien op achttien een voorsprong van vier punten op de Grieken, en vijf punten op Bosnië-Herzegovina. Met acht op twaalf in de resterende wedstrijden zijn de Duivels dus altijd zeker van de groepswinst en een ticket voor Rusland.

Het Belgische programma oogt lastig met ook nog een verplaatsing naar Bosnië (7 oktober in Zenica), maar naast Gibraltar zakt ook Cyprus (10 oktober) op de slotspeeldag nog naar België af en zes op zes is een vereiste tegen deze twee landen. In dat geval zijn mathematisch twee punten voldoende tegen Griekenland en Bosnië, aangezien bij een gelijke stand het doelsaldo doorslaggevend is en België daarin met +22 tegenover +7 voor Griekenland en +8 voor Bosnië nu reeds ongenaakbaar is.

In de selectie van Skibbe zitten er weinig verrassingen. De Duitser haalde er met Andreas Bouchalakis en Giannis Anestis twee debutanten bij. Panagiotis Tachtsidis en Tasos Bakasetas zijn eveneens opgeroepen, terwijl ze door blessures tijdens de seizoensvoorbereiding aan de kant stonden. De meeste vraagtekens staan echter achter de naam van Kostas Mitroglou. De 29-jarige spits van Benfica kwam dit seizoen wegens een spierblessure nog niet in actie. Tegen Estland speelt hij niet, de Grieken hopen hun goaltjesdief klaar te stomen voor de clash met België. In de heenwedstrijd in maart scoorde Mitroglou het Griekse doelpunt in het Koning Boudewijnstadion, uiteindelijk was er in de slotfase nog een klasseflits van Romelu Lukaku nodig om een 1-1 gelijkspel uit de brand te slepen. Sokratis Papastathopoulos is dan weer geschorst tegen Estland.

Doelmannen: Giannis Anestis (AEK), Stefanos Kapino (Olympiakos), Orestis Karnezis (Udinese/Ita)

Verdedigers: Vassilis Torosidis (Bologna/Ita), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund/Dui), Kostas Manolas (Roma/Ita), Panagiotis Retsos (Olympiakos), Kyriakos Papadopoulos (Hamburg/Dui), Kostas Stafylidis (Augsburg/Dui), Babis Lykogiannis (Sturm Graz/Oos), Giorgos Tzavellas (Alanyaspor)

Middenvelders: Panagiotis Tachtsidis (Olympiakos), Andreas Samaris (Benfica/Por), Giannis Maniatis (Alyanspor), Alexandros Tziolis (Al-Fayha/SAr), Carlos Zeca (Panathinaikos), Manolis Siopis (Olympiakos), Dimitris Kourbelis (Panathinaikos), Kostas Fortounis (Olympiakos), Petros Mantalos (AEK), Giannis Gianniotas (Real Valladolid/Spa), Andreas Bouchalakis (Nottingham Forest/Eng)

Aanvallers: Dimitris Diamantakos (Karlsruhe/Dui), Kostas Mitroglou (Benfica/Por), Apostolos Vellios (Nottingham Forest/Eng), Tasos Bakasetas (AEK), Tasos Donis (VfB Stuttgart/Dui)